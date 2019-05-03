Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста США по приговору Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в ноту протеста в госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной.

«Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», – говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Также в сообщении отмечается, что дипломаты посетили Бутину в месте заключения. «Наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения», – подчеркнули там.

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 1,5 годам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США.

Посольство России в Вашингтоне обвинило суд США в «вопиющем беззаконии». Отец Бутиной пояснил, почему защита не станет обжаловать приговор.