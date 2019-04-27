Отец Бутиной объяснил, почему защита не стала обжаловать приговор

Отец осужденной в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что защита не будет обжаловать приговор из-за «технических вопросов».

«Это больше технические вопросы. Во-первых, в связи с имеющейся сделкой определенные ограничения для обжалования существуют. Во-вторых, по времени, которое отведено ей судом в качестве наказания, вопрос апелляционного обжалования останется примерно на такое же время», – пояснил Бутин в интервью RT.

Сама Мария и ее близкие негативно отреагировали на решение суда, так как не были готовы к такому несправедливому приговору, добавил он.

По его словам, россиянка уже отбыла 9,5 месяцев заключения из 18 назначенных судом.

«Сложно говорить, как все будет складываться. Для нас сейчас основная задача, чтобы она прибыла домой, особенно с учетом нового срока, который ей назначен судом», – заключил Бутин.

Суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, в Кремле ситуацию назвали неприемлемой.

Президент России Владимир Путин заявил, что 18 месяцев заключения для россиянки – это «беспредел».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность.