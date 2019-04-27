Путин: Схватили девчонку, а предъявить нечего

Президент России Владимир Путин прокомментировал вынесенный в США приговор Марии Бутиной, согласившись с оценкой МИД: 18 месяцев заключения – это «беспредел».

Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Пекине по итогам саммита «Один пояс – один путь», что «МИД дал уже комментарий по поводу (...) приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано (...), что это беспредел», передает РИА «Новости».

Он указал, что «непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», и отметил, что ситуация вокруг Бутиной является тем самым случаем, «который называется спасение лица или борьба за честь погон».

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», – добавил Путин.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, в Кремле ситуацию назвали неприемлемой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность.