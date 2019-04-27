Кремль отреагировал на приговор Бутиной

Факт длительного содержания в неволе россиянки Марии Бутиной, приговоренной в Соединенных Штатах к 18 месяцам заключения, неприемлем; она не могла совершить того, в чем ее обвиняют, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что сам факт содержания Бутиной «на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, является для нас неприемлемым», передает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле уверены – россиянка «не была и не могла, собственно, быть замешанной в том, в чем она обвиняется».

Напомним, Мария Бутина была задержана летом 2018 года; позже она призналась по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, и согласилась заключить сделку со следствием.

Суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность.