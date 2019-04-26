Мария Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игруФото: Carlos Barria/Reuters
Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Осень украинской русофобии

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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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            Мария Бутина стала невинной жертвой большой политической игры в США   26 апреля 2019, 20:35
            Фото: AP/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            В пятницу федеральный судья в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Девушка обвинялась в сговоре «с целью незаконной работы на правительство РФ». Результат судебного процесса нанес колоссальный удар по усилиям гражданского общества наладить отношения между Россией и США.

            Эта история началась 15 июля прошлого года, когда помощница экс-сенатора Торшина Мария Бутина была задержана в США. Суд вынес решение об оставлении ее под стражей на все время разбирательства, которое заняло у американской Фемиды девять месяцев.

            В СМИ неоднократно появлялась информация о серьезных проблемах со здоровьем Бутиной в связи с жесткими условиями одиночного тюремного содержания, ее психологических проблемах и том давлении со стороны американских властей. В результате в декабре Бутина пошла на сделку и признала себя виновной в заговоре против США и действиях в качестве иностранного агента.

            Если судить по заголовкам ведущих американских СМИ - «агент Кремля», «русская шпионка», «секретный агент из России» - складывается впечатление, что из Марии Бутиной пытаются вылепить хитрого и безжалостного Джеймса Бонда, разве что в юбке. Мощнейшая медиа-машина мира занята тем, чтобы представить правомочными необоснованные обвинения в адрес россиянки. В частности, постоянно звучат утверждения, что ее связи с «Национальной стрелковой ассоциацией США» и рядом некоторых правоконсервативных политиков не первого разряда представляют собой угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.

            Бутина действительно посещала в США большое число политических мероприятий. Являясь основательницей общественной организации «Право на оружие», она заводила знакомства с теми политиками-американцами, которые разделяли ее взгляды на защиту прав владельцев оружия. Министерство юстиции США заявило, что, действуя таким образом, Бутина нарушила «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA), не зарегистрировав себя.

            Однако возникает вопрос, почему россиянка была задержана и помещена в одиночное заключение на длительный срок за, по сути, административное правонарушение? На самом деле ошибка Бутиной в том, что она оказалась не в том месте и не в то время: на фоне расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента США и нарастающей демонизации России, история об очередном «российском сговоре против свободы и демократии» удобно легла в общую канву антироссийской истерии.

            Адвокат Бутиной Альфред Керри заявил федеральному судье, что Мария никоим образом не работает на правительство России. Судя по недоуменной реакции Кремля на вопросы об этом деле, события действительно обстоят таким образом: высшие должностные лица нашей страны не знают Бутину, все, чем она занималась в США – сугубо личная инициатива. Нет никакого очередного «российского сговора».

            Более того, в специальном меморандуме минюста США говорится, что Бутина не является «ни шпионкой в традиционном смысле», «ни подготовленной сотрудницей разведки». Вместо этого содержится утверждение, что Бутина использовала свои контакты, наработанные во время пребывания в США, для «создания обратных каналов связи с российским правительством». Назвать это шпионским заговором сложно.

            Марию Бутину обвиняют в попытках передачи «ключевой информации об американцах, способных влиять на политику США» российскому правительству. На деле же эта «ключевая информация» представляла собой списки предполагаемых советников избирательной кампании Трампа, а также соображения, насколько благосклонно они относятся к России. Доступа к реальной инсайдерской информации у Бутиной не было и быть не могло.

            Есть информация о том, что в 2017 году Бутина пыталась использовать ежегодный Национальный молитвенный завтрак с целью организации встречи президента Трампа и группы российских официальных лиц. Конечно же, встреча не состоялась, потому что, как известно любому интересующемуся политикой человеку, даже смутно знакомому с традициями национальных молитвенных завтраков, данное мероприятие никогда не было форумом для политических рандеву. И уж особенно между президентом США и незнакомыми ему иностранцами.

            Случай с «молитвенным завтраком» - лишь один из многих наивных планов, описанных в судебных документах, которые, как утверждается, были придуманы Бутиной. Несмотря на попытки американского правительства представить Бутину шпионом, чьи действия нанесли ущерб национальной безопасности США, максимум, в чем ее можно было бы обвинить – не поданное заокеанскому минюсту заявление о признании себя иностранным агентом.

            Теперь за это она получила 18 месяцев тюрьмы (из которых 9 уже отсидела), после чего она будет депортирована в Россию. Адвокат утверждает, что это может произойти уже осенью текущего года.  Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

            Прокуроры, просившие суд назначить двухлетний тюремный срок, явно занимались охотой на ведьм: приговор необычно суров для того, что составляет административное правонарушение. А аргументы официальных лиц из Вашингтона, что американская контрразведка ничего не знала о Бутиной на протяжении, как минимум, нескольких лет, потому что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента, не выглядят убедительными.

            Дело Марии Бутиной – горький урок для всех россиян, которые в силу личных мотивов пытаются предпринимать шаги ради улучшения российско-американских отношений. Такое впечатление, что на территории США россиянам лучше не разговаривать ни с кем, за исключением официантов и водителей такси. Звучит, конечно, утрировано, но то, с какой легкостью за океаном было состряпано очередное политическое дело о «российском вмешательстве», наводит на невеселые размышления.


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