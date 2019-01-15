Спецслужбы США заявили о внедрении Бутиной в американские структуры с одобрения Кремля

Внедрение Марии Бутиной в политический истеблишмент в США произошло с ведома Кремля, пишет The Daily Beast со ссылкой на отчет американских спецслужб.

Из отчета американских спецслужб следует, что Бутина вместе с ее «опекуном» заместителем главы ЦБ России Александром Торшиным получили благословение Кремля на установление связей с Национальной стрелковой ассоциацией США, утверждает The Daily Beast.

Несмотря на то, что Москва категорически отрицает свою связь с деятельностью Бутиной и Торшина, а Белый дом и США никогда открыто не указывали на эту связь, в отчете разведслужб указывается, что российский МИД не возражал против деятельности Торшина, так как его связи в ассоциации были бы полезны в случае победы республиканца на выборах президента в 2016 году.

«Это сообщение указывает на то, что Александр Торшин работал, как минимум, с благословения Кремля», – заявил один из сотрудников европейской разведки. Он добавил, что Национальная стрелковая ассоциация достаточно мощная, поэтому если есть желание повлиять на политику США, эту организацию можно рассматривать как удобную цель.

По данным портала, Торшин предложил российским чиновникам использовать НСА, чтобы связаться с политически активными американцами. Он рассказал о своих контактах в ассоциации Кремлю и предложил изучить, как некоторые люди, связанные с этой организацией, видят отношения между США и Россией.

Кроме того, он предлагал сотрудникам аппарата президента России принять участие во встрече с представителями НСА. Их поездку Бутина и Торшин организовали в 2015 году.

В январе 2018 года, по данным американских СМИ, Торшин привлек внимание ФБР из-за своего участия в НСА. В апреле его включили в санкционный список США. Позже в США была арестована Бутина, которая, как заявил американский минюст, якобы работала в период с 2015-го по февраль 2017 года на российского чиновника, находящегося в списке санкций США – имелся в виду именно Торшин.

Также сообщалось, что Бутина и Торшин пытались через NRA наладить контакты с Дональдом Трампом и его окружением.

В середине декабря Бутина на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения, признав сговор с целью нанесения ущерба интересам США.