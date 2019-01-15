Спецслужбы США заявили о внедрении Бутиной в американские структуры с одобрения Кремля

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15 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Спецслужбы США заявили о внедрении Бутиной в американские структуры с одобрения Кремля

          15 января 2019, 17:55

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Внедрение Марии Бутиной в политический истеблишмент в США произошло с ведома Кремля, пишет The Daily Beast со ссылкой на отчет американских спецслужб.

          Из отчета американских спецслужб следует, что Бутина вместе с ее «опекуном» заместителем главы ЦБ России Александром Торшиным получили благословение Кремля на установление связей с Национальной стрелковой ассоциацией США, утверждает The Daily Beast.

          Несмотря на то, что Москва категорически отрицает свою связь с деятельностью Бутиной и Торшина, а Белый дом и США никогда открыто не указывали на эту связь, в отчете разведслужб указывается, что российский МИД не возражал против деятельности Торшина, так как его связи в ассоциации были бы полезны в случае победы республиканца на выборах президента в 2016 году.

          «Это сообщение указывает на то, что Александр Торшин работал, как минимум, с благословения Кремля», – заявил один из сотрудников европейской разведки. Он добавил, что Национальная стрелковая ассоциация достаточно мощная, поэтому если есть желание повлиять на политику США, эту организацию можно рассматривать как удобную цель.

          По данным портала, Торшин предложил российским чиновникам использовать НСА, чтобы связаться с политически активными американцами. Он рассказал о своих контактах в ассоциации Кремлю и предложил изучить, как некоторые люди, связанные с этой организацией, видят отношения между США и Россией.

          Кроме того, он предлагал сотрудникам аппарата президента России принять участие во встрече с представителями НСА. Их поездку Бутина и Торшин организовали в 2015 году.

          В январе 2018 года, по данным американских СМИ, Торшин привлек внимание ФБР из-за своего участия в НСА. В апреле его включили в санкционный список США. Позже в США была арестована Бутина, которая, как заявил американский минюст, якобы работала в период с 2015-го по февраль 2017 года на российского чиновника, находящегося в списке санкций США – имелся в виду именно Торшин.

          Также сообщалось, что Бутина и Торшин пытались через NRA наладить контакты с Дональдом Трампом и его окружением.

          В середине декабря Бутина на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения, признав сговор с целью нанесения ущерба интересам США.


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