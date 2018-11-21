Бут: Власти США сломали Бутину

Властям США удалось сломать россиянку Марию Бутину, которая пошла на сделку со следствием, но осуждения она не заслуживает, заявил в ходе телефонного разговора приговоренный к 25 годам заключения в американской тюрьме россиянин Виктор Бут.

«В таких условиях очень тяжело выдержать натиск и психологическое давление, которое на нее оказывалось. Она выбрала, что для нее лучше, ей с этим жить. Я не говорю, что она сломалась или не сломалась. Ее сломали», – приводит слова Бута ТАСС.

Россиянин добавил: «Ее право решать, у нее впереди жизнь, так что как-то ее осуждать у меня нет морального права. Я только хочу ей пожелать всего самого лучшего и скорейшего возвращения на родину».

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Напомним, россиянка признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения. Она утвердительно ответила на вопрос о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Судья принял признание девушки. Отец россиянки раскрыл причину, по которой его дочь признала вину в США.