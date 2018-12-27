Бут рассказал о попытке американцев выбить у него показания против российских властей

Предоставленные судом американские адвокаты предлагали дать показания против российских властей и обещали взамен защиту и гринкарту, заявил приговоренный к 25 годам американской тюрьмы Виктор Бут во время публичного телефонного разговора.

«Спецслужбы здесь сами не принуждали (дать показания – прим. ВЗГЛЯД), но через предоставленных судом адвокатов во время подготовки к суду такие предложения были неоднократно», - приводит слова Бута ТАСС.

По словам Бута, «они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления «зеленой карты».

Бут добавил: «Разговор шел о том, что я должен рассказать американским властям о коррупции Кремля. Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет?»

Россиянин также заявил, что не намерен идти на сделки или договоренности с американскими властями для своего освобождения.

«На какие договоренности? Надежда вернуться всегда есть, не то что надежда - есть полная уверенность, что я вернусь. Но, что касается сделок с американским правосудием, и что это такое, то американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума», - сказал он.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы.