Отец Бутиной раскрыл причину, по которой его дочь признала вину в США

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которую США обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, заявил, что девушка согласилась частично признать вину из-за тяжелых условий содержания в тюрьме.

В интервью RT Бутин заявил, что его дочь, находясь на свободе, доказывала бы свою невиновность и добивалась бы полного оправдания.

Он сказал, что не испытал никаких особых чувств, когда узнал о сделке Марии со следствием, «только ожидание скорейшего разрешения этого дела в том ключе, которой бы устроил и дочь, и всю нашу семью».

По словам отца, девушка пошла на сделку из-за тяжелых условий содержания в американской тюрьме. «Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания», – отметил он.

Бутин добавил, что не обсуждал с дочерью условия сделки. «На информацию, связанную с делом, судом наложен запрет, и она придерживается всех ограничений. В остальном я получаю информацию из СМИ», – пояснил он.

Отец заключенной пояснил, что условия содержания Марии не менялись. «С 20 ноября она находится в режиме административной сегрегации – 22 часа в сутки находится в камере», – сказал Бутин.

Он добавил, что пытается найти финансирование для адвокатов дочери, и подчеркнул, что они «очень квалифицированно и уверенно» ведут дело.

Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения. Она утвердительно ответила на вопрос о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Судья принял признание девушки.

Позднее информацию о заключении сделки комментировали глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.