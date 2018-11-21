Судья принял признание вины Бутиной

Суд округа Колумбия (Вашингтон) принял признание вины россиянки Марии Бутиной по одному из пунктов обвинений.

Дата приговора россиянки Бутиной не назначена, чтобы дать ей время на сотрудничество с властями. Следующее слушание состоится 12 февраля 2019 года, передает РИА «Новости».

После признания вины Бутиной грозит в США до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тыс. долларов.

В то же время россиянка заявила, что за признание вины ей не обещали снизить срок. Она утверждает, что признала вину добровольно без оказания давления.

Судья не исключила возможности депортации Бутиной, однако решение будут принимать другие ведомства.

Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения. Она утвердительно ответила на вопрос о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

СМИ сообщали, что Бутина согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине США и одном гражданине России.