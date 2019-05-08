Названа дата освобождения Марии Бутиной

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, выйдет на свободу 5 ноября 2019 года.

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», – сообщили в федеральном бюро тюрем США ТАСС.

В бюро также рассказали, что сейчас россиянка находится в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не известна.

Сразу после отбытия срока тюремного заключения Бутина будет депортирована в Россию, соответствующее ходатайство удовлетворила судья Таня Чаткэн при вынесении приговора.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, а президент Владимир Путин отметил: «Посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего».

Посольство России в Вашингтоне обвинило суд США в «вопиющем беззаконии» и потребовало обеспечить защиту прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами в области прав человека.