Стало известно, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, выяснив, как деятельность человека изменила Землю на последние полвека.

В исследовании принимали участие свыше 400 ученых и экспертов. В течение трех лет они анализировали данные более чем из 15 тыс. научных и государственных источников информации.

Согласно их выводам, около 1 млн видов животных оказались под угрозой исчезновения, количество локальных видов на суше сократилось на 20%, и, в частности, 40% амфибий, 33% кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение, передает РИА «Новости».

Кроме того, более трети поверхности суши и 75% запасов пресной воды уходит на сельское хозяйство и животноводство.

Ученые подсчитали, что каждый год на планете добывается около 60 млрд тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. С 1970 года в три раза увеличилось производство сельхозпродукции, на 45% увеличились объемы заготовок необработанной древесины, а общая продуктивность земной поверхности за 50 лет снизилась на 23%.

В океанские воды ежегодно сбрасывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и различных токсичных промышленных отходов. Это уже привело к образованию в Мировом океане около 400 «мертвых зон» общей площадью порядка 245 тыс. квадратных километров, что превышает площадь Великобритании.

С 1992 года удвоилась площадь городов, указывают ученые.

Порядка 300 млн человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов, и к 2050 году этой негативный для планеты процесс вряд ли остановится.

Глава группы исследователей Роберт Уотсон заключил, что человечество разрушает «основы своей экономики, средства к существованию, продовольственную безопасность и свое здоровье». Однако, уверен он, этот процесс можно остановить. Уотсон призвал провести фундаментальную общественную реорганизацию, касающуюся «технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности».