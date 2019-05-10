На Украине выступили против инаугурации Зеленского в «гнилое воскресенье»

Депутат Олег Куприенко заявил, что проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая нельзя, так как этот день является «гнилым воскресеньем».

«Лично я против 19-го числа, могу объяснить свою позицию. Если смотреть на такие вещи, как, когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая – это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», – сказал Куприенко, сообщает «112 Украина».

Он отметил, что его позиция не связана с предрассудками, так как это – «обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые оказывают большое влияние на жизнь людей».

«Это моя такая личная позиция, которую я буду отстаивать и на фракции, и, если будет возможность, в зале Верховной рады», – заключил он.

Куприенко также отметил, что ничего страшного не произойдет, если инаугурации состоится в конце мая.

Ранее депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента на 20 мая.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.

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