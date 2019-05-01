США впервые применили F-35A в боевых условиях

Американские военно-воздушные силы впервые применили истребители F-35A в боевых условиях, сообщает пресс-служба ВВС США.

Самолеты приняли участие в боевой операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, сказано на официальном сайте. Удар был нанесен по сети туннелей в иракском Хамрине, которой пользуются боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство*».

«F-35A оснащен усовершенствованным радаром и может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени», – рассказал пилот истребителя подполковник Йозеф Моррис.

Ранее МИД Турция заявил о готовности найти замену американским F-35 в случае отказа США поставить истребители.

Также Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400, но в США назвали такие действия несовместимыми со стандартами НАТО и пригрозили ввести санкции.