Премьер Норвегии рассказала о «болезненных» последствиях санкций

Рыболовецкие компании Норвегии пострадали из-за потери российского рынка в связи с санкциями, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

«Поначалу это были миллионы крон, но потом мы смогли… Понимаете, Россия находится довольно близко от Норвегии, и поначалу это было очень болезненно для производителей рыбы и рыболовецких компаний, но они смогли найти другие рынки», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Сульберг пояснила, что речь идет о рынках Азии: Китая, Японии, Южной Кореи – но отметила, что те находятся «довольно далеко». Премьер Норвегии надеется, что норвежские рыболовецкие компании смогут вернуться на российский рынок.

Он усомнилась в эффективности санкций: «Но влияют ли они? Скорей всего, нет». Однако, как заявила Сульберг, на «нарушение международного законодательства» необходимо как-то реагировать. Она заявила, что Россия якобы «аннексировала Крым и поддержала внутреннее военное противостояние в Украине». Санкции стали «формой реакции».