Премьер Норвегии заявила об отсутствии военной угрозы со стороны России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Осло не рассматривает Россию в качестве угрозы для своей безопасности.

«Это очень важная часть нашей позиции в вопросах обороны. Мы не верим в угрозу непосредственно Норвегии со стороны России. Мы не верим в агрессию против нас, но мы также знаем свое географическое положение. Мы члены НАТО и, безусловно, наше географическое положение имеет очень больше значение для России, но мы не чувствуем, что нам что-то грозит со стороны России», – сказала Сульберг в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Премьер-министр Норвегии отметила, что Европа должна придерживаться своей прежней позиции по Крыму и «добиться прогресса в выполнении Минских соглашений»

«Мы должны по-прежнему настаивать на том, что если вы как страна подписали соглашение о границах с соседом, вы должны это соглашение уважать. То же самое касается морских границ. У нас есть морская граница, которую мы установили. И это было очень важным этапом нашего сотрудничества. Если у вас есть соглашение о границах, его нужно придерживаться. Это международное соглашение. Россия была его гарантом», – заявила премьер.

Также Сульберг подчеркнула, что не согласна с политикой президента России Владимира Путина, сказав, что в России «процветает национализм».

«Я не согласна с его политикой, возможно, потому, что мы стоим на разных политических платформах. Я верю в свободный рынок, в свободу слова. Я верю в активное экономическое сотрудничество и я скептически отношусь к национализму, который, как мне кажется, процветает сегодня в России. Россия становится более такой, напористой, и мы не признаем такие националистические идеи», – заявила Сульберг.

Ранее норвежские власти поблагодарили Россию за наблюдателей на учениях НАТО, заявив, что намерены продолжать сотрудничество в области общих интересов.