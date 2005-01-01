Доренко указал на несоответствия в заявлении Мизулиной о запрете йоге в СИЗО

Глава радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко указал на несоответствия между прошлыми заявлениями сенатора Елены Мизулиной и ее опровержением требования запретить йогу в СИЗО.

«Мизулина пытается отъехать теперь – она не против йоги. Но она именно препроводила письмо Дворкина против йоги в Генпрокуратуру. То есть посчитала это важным. Мизулина же не препровождает ахинею в генпрокуратуру? … Та самая Мизулина, которая говорила о бесплодии от просмотра порно, та самая Мизулина, которая возражала против орального секса, насколько я припоминаю. И она сочла письмо Дворкина … заслуживающим изучения в генпрокуратуре», – написал Доренко в Telegram.

В воскресенье замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ближайшее время в следственные изоляторы вернут занятия йогой, которые были приостановлены после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики «ведут к мужеложству». Однако сама Мизулина назвала недостоверными сообщения, согласно которым она якобы потребовала запретить йогу в СИЗО.