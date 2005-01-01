Во ФСИН пообещали вернуть отмененную по требованию Мизулиной йогу в СИЗО

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ближайшее время в следственные изоляторы вернут занятия йогой, которые были приостановлены после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики «ведут к мужеложству».

«На неделе все эти вопросы урегулируем. Занятия останутся. Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Это очень положительный эффект. Эти эксперименты пока проводились только на базе двух СИЗО, но есть предпосылки, чтобы распространить их на другие учреждения. Не только в Москве, но и по всей стране», – передает слова Максименко радиостанция «Говорит Москва».

Максименко сообщил, что заключенным также будут преподавать дыхательную гимнастику цигун, который «занимается весь мир».

«И к гомосексуализму от нее никого не потянет. Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет. А к тем людям, которые к ней призывают, к ним самим нужно как следует присмотреться», – заявил замглавы ФСИН.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что Мизулина со ссылкой на профессора-богослова Александра Дворкина заявила Генпрокуратуре, что позы йоги якобы вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, что может привести к «гомосексуализму в изоляторах».

Йогой в СИЗО занимались осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию, которые готовят и разносят еду по камерам. Дворкин считает, что другие заключенные могут отказаться принимать пищу из рук геев, что грозит голодными тюремными бунтами.

Замглавы ФСИН назвал Дворкина «странным человеком». Он призвал не осуждать людей за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Что касается выступлений этого псевдоцелителя или бывшего преподавателя, его посыл таков, что йога приводит к гомосексуализму. На это могу сказать, что статья за однополые отношения давно отменена. Этот товарищ живет устаревшими понятиями. Страна у нас демократическая. Каждый в рамках закона может заниматься тем, что ему нравится. В мире люди нетрадиционной для нас ориентации занимают высокие посты, поэтому осуждать кого-то мы права не имеем», – сказал Максименко.

Замглавы ФСИН заявил, что Дворкин «странный человек, который учился в Америке».

«Но, насколько я знаю, Америка демократическая страна и там запретов однополой любви нет. Мы не можем заставлять других людей жить так, как нравится нам. Если кто-то сделал другой выбор – это его право, если оно в рамках закона», – сказал он.

«Московский комсомолец» пишет, что после прокурорской проверки в московских СИЗО занятия йогой были приостановлены. Максименко отметил, что сделано это было по другой причине.

«С точки зрения прокуратуры, преподавать или вести занятия могут только те, кто является работником СИЗО. А посторонние должны оформлять это как свидание, следователь должен дать разрешение, вот в этом загвоздка. Но вопросы эти решаемые», – сказал он.

Впервые занятия йогой состоялись в сентябре 2018 года. Их провели для заключенных и сотрудников следственного изолятора СИЗО №2 («Бутырка») в Москве.