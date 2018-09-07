В «Бутырке» для заключенных устроили занятия йогой

Заключенные и сотрудники следственного изолятора СИЗО №2 («Бутырка») в Москве приняли участие в занятиях йогой.

«Сотрудники учреждения и осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию под руководством профессионального тренера Алексея Меркулова прошли испытания, направленные на управление психическими и физиологическими функциями своего организма. Цикл уроков по йоге в московских следственных изоляторах проходит по методике, изложенной в пособии «Йога для заключенных», – сообщается на сайте московского УФСИН.

По словам начальника СИЗО Сергея Телятникова, занятия йогой позволяют как сотрудникам, так и осужденным «дать возможность расслабиться своему организму и избавиться от накопленного негатива».

Первые занятия йогой в учреждениях УФСИН России по Москве прошли в июле в женском следственном изоляторе № 6. Подобные встречи с инструкторами федерации йоги планируются и в других пенитенциарных учреждениях столицы.