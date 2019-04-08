Мизулина открестилась от просьбы запретить йогу в СИЗО

Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала недостоверными сообщения, согласно которым она якобы потребовала запретить йогу в СИЗО.

«Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», – сказала Мизулина РИА «Новости».

Она заявила, что в ближайшее время намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения «фейковых новостей».

В воскресенье замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ближайшее время в следственные изоляторы вернут занятия йогой, которые якобы были приостановлены после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики «ведут к мужеложству».

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева также говорила, что во всех московских СИЗО приостановлены занятия йогой после обращения Мизулиной.