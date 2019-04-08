Появились новые подробности по делу отца сенатора Арашукова

Отец временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков создал организованное преступное сообщество предположительно в 2002 году, сообщил адвокат.

В понедельник Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и работника подразделений ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» Руслана Арашукова – племянника Рауля Арашукова.

«Из материалов дела следует, что ОПС было создано Раулем Арашуковым в 2002 году с целью хищения газа», – сказал защитник, передает ТАСС.

В январе Рауфа Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.