Выстрел Т-80 бревном попал на видео

Под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе для оценки состояния пушки после ремонта танк Т-80 произвел выстрел поленом, видео опубликовано телеканалом «Звезда».

В дуло предварительно залили воду, чтобы деревянный «снаряд» не загорелся. Бревно разлетелось в щепки, причем еще до того, как вылетело из дула. Видео опубликовано телеканалом «Звезда».

Ранее в соцсетях появилась фотография новейшей модификации российского танка Т-80БВМ. Машина оснащена динамической защитой «Реликт» на башне и новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах.