Появилось фото модернизированного Т-80 с улучшенной защитой

В социальных сетях появилась фотография новейшей модификации российского танка Т-80БВМ; помимо динамической защиты «Реликт» на башне, машина оснащена новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.

До последнего времени «мешочная» защита – плод сирийского опыта – применялась только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, судя по всему, она идет ее массовое распространение на все танки Вооруженных сил России, сообщает «Российская газета».

Т-80БВМ – новейшая версия «летающего танка». В 2017 году Минобороны России заключило с Уралвагонзаводом контракт на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня БВМ.