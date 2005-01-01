Стало известно, что сделает Зеленский в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пожмет руку своему оппоненту Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре выборов, заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

При этом он отметил, что не верит в поражение своего кандидата.

«Я думаю, что этого не произойдет (поражение Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), но, думаю, что да (пожмет руку). Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», – заявил Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». В качестве условия проведения дебатов он назвал прохождение анализа на наркотическую и алкогольную зависимость.

Порошенко прибыл в медпункт стадиона «Олимпийский» в Киеве, где сдал анализ. Зеленский также сдал анализ крови в одной из частных клиник Киева.

Ведущим дебатов Зеленский предложил выбрать бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов, однако она отказалась быть арбитром на дебатах. А в ЦИК Украины подвергли сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

Напомним, по результатам первого тура выборов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Петр Порошенко – 15,95%. Второй тур голосования состоится 21 апреля.

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