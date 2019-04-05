Тимошенко ответила на предложение стать арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов на Украине, отказалась вести дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна – это ее право», – заявил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио «НВ», передает РИА «Новости».

Разумков добавил, что для проведения дебатов будет выбран другой ведущий. «Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд», – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко могла бы стать «независимым отдельным арбитром и ведущим» на его дебатах с Порошенко.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Тимошенко пообещала подумать над предложением.

Порошенко заявил, что предложение Зеленского демонстрирует его неуважительное отношение к Тимошенко, а украинские СМИ написали, что сама Тимошенко возмутилась «хамским предложением» шоумена.

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