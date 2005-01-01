Порошенко пристыдил Зеленского за неуважение к Тимошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что предложение кандидата Владимира Зеленского, чтобы арбитром на президентских дебатах стала Юлия Тимошенко, демонстрирует его неуважительное отношение к ней.

«Дебаты – не шоу! Я считаю, что подобное легкомысленное обращение является неуважением к политике Юлии Владимировны Тимошенко, которая заняла третье место, неуважение к ее избирателям», – цитирует Порошенко ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко могла бы стать «независимым отдельным арбитром и ведущим» на его дебатах с Порошенко. Он мотивировал это тем, что она заняла третье место и не поддержала ни одного из кандидатов. Тимошенко обещала подумать над предложением.

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». В качестве условия проведения дебатов он назвал прохождение анализа на наркотическую и алкогольную зависимость.

Зеленский в пятницу утром прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы. Порошенко сдал анализ крови в медпункте в национальном спортивном комплексе «Олимпийский».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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