Зеленский сдал анализ крови на алкоголь и наркотики

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в пятницу утром прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

Врачи усадили шоумена в кресло и взяли кровь из вены. Перед началом процедуры Владимир Зеленский выпил стакан воды. Через три дня письмо с результатами анализов поступит на электронную почту кандидата, сообщает «Страна.ua».

Вместе с тем, как известно, действующий президент Украины Петр Порошенко намерен сдать аналогичный анализ в 9.00 в медпункте в национальном спортивном комплексе «Олимпийский», передает «Интерфакс».

Проведения медицинской экспертизы потребовал Зеленский в своем видеообращении к Порошенко, опубликованном 3 апреля. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты в НСК «Олимпийский». Ведущим дебатов Зеленский предложил выбрать бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов. Тимошенко обещала подумать над предложением. При этом в ЦИК Украины подвергли сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство.

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