Порошенко предложил Зеленскому «быть мужиком»

Петр Порошенко продолжил «видеобитву» с кандидатом в президенты Украины, главой партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, предложив своему оппоненту в очередном видеоролике «быть мужиком».

Порошенко отметил, что «дебаты – это нестрашно», «это нормальная политическая традиция», передает ТАСС.

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«За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий», – считает Порошенко.

«Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь – это некрасиво! Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду», – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко согласился на требование Зеленского перед дебатами сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость.

Напомним, в среду кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». Ведущим дебатов Зеленский предложил выбрать бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов. Тимошенко обещала подумать над предложением.

При этом в ЦИК Украины подвергли сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

Отметим, глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство.

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