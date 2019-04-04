Директор детдома избежал наказания после скандала с изнасилованием воспитанников

Кировский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-директора детдома, где насиловали воспитанников, по истечении срока давности.

«Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», – передает сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что ходатайство о прекращении было заявлено Федоровой. Его поддержал адвокат и государственный обвинитель.

По данным следствия, директор детского дома №10 Наталья Федорова в период с 2006 по 2017 год игнорировала сообщения о сексуальном насилии над воспитанниками. Ее обвиняли в халатности.

Ранее были завершены следственные действия в отношении бывшего директора школы № 565 Кировского района Петербурга Станислава Виноградова, экс-заместителя директора детского дома Михаила Елина, воспитанников и бывших учеников школы, которые обвинялись в насилии.

Также завершено расследование уголовного дела на бывшего воспитателя детдома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника Михаила Никитина, которые, по данным следствия, шантажировали потерпевших, угрожали убийством, чтобы те дали ложные показания или уклонились от свидетельств.

Ранее сообщалось, что в Московской области тренера по боевым искусствам заподозрили в сексуальных контактах со школьницей.