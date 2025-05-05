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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 21:02 • Новости дня

    В ЛНР прошел форум к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодоне Луганской народной республики прошел патриотический форум, ключевым событием которого стало награждение лучших образовательных организаций республики.

    На форуме собрались представители молодежных организаций, юнармейцы и волонтеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил важность патриотического воспитания и роли движения «Юнармия», подчеркнув: «Ваша клятва – это не просто слова, а начало большого пути… Уверен, что вы будете достойными потомками своих дедов и прадедов».

    Форум начался с митинга у монумента «Клятва», продолжился в музее «Молодая гвардия», где глава республики поделился личной историей своей семьи, сражавшейся и работавшей в годы Великой Отечественной войны. Пасечник подчеркнул, что именно передача подобных историй из поколения в поколение формирует непоколебимость и единство народа.

    Участники форума приняли участие в тематических выставках, соревнованиях и мастер-классах, а также в церемонии награждения победителей образовательных конкурсов. В Алчевске прошла отдельная сессия, посвященная волонтерству, где обсуждали, как помощь ближнему стала чертой луганского характера. Завершился форум военно-патриотическим квестом «Стаханов 1941-1943», где школьники проявили знания истории города и сплоченность.

    В рамках форума было представлено обновленное «Полотно мира» длиной 80 метров, символизирующее годы, прошедшие с Победы над фашистской Германией.

    5 мая 2025, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

    «Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

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    5 мая 2025, 19:25 • Новости дня
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы

    Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит парад Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава правительства Мьянмы поедет в Россию на празднование 80-летия Победы и станет гостем парада на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что между странами достигнута договоренность, согласно которой расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет на параде вместе с российскими военными на Красной площади. Президент России отдельно подчеркнул, что Мин Аун Хлайн приглашен в Москву на 9 Мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

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    5 мая 2025, 06:14 • Новости дня
    В Токио прошли «Бессмертный полк» и концерт ко Дню Победы

    Мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в посольстве России в Токио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В посольстве России в японской столице отметили 80-летие Победы акцией «Бессмертный полк» и выступлением ансамбля школы при дипмиссии.

    Как передает РИА «Новости», в посольстве России в Токио состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества включали акцию «Бессмертный полк» с участием проживающих на территории Японии соотечественников и иностранных гостей.

    Координатор «Бессмертного полка» в Японии Елена Корээда рассказала агентству: «Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России».

    Во время концерта ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при российском посольстве исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе. «Бессмертный полк» напомнил о подвиге и памяти участников и жертв войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие «Бессмертного полка».

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    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

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    5 мая 2025, 16:35 • Новости дня
    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ

    Главный экономист ВЭБ.РФ: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы». По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.

    «Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

    «Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

    «В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

    «В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

    Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.

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    5 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    RT «оживил» фото 1945 года в честь 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    К 80-летию Победы архивные фотографии советских солдат были анимированы с использованием нейросетей, позволив по-новому прочувствовать атмосферу мая 1945 года.

    Архивные фотографии 1945 года были анимированы с помощью нейросетей, передает RT.

    Этот проект приурочен к 80-летию Победы и позволяет зрителям глубже прочувствовать события того времени.

    «Оживленные» снимки передают эмоции людей на исторических кадрах. На фотографиях можно увидеть радость советских солдат при встрече с родными и их ликование в День Победы.

    Ранее в Музее Победы открылась выставка, где были представлены портреты освободителей Европы.

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    5 мая 2025, 11:42 • Новости дня
    Пропалестинские активисты в Амстердаме пытались сорвать акцию в память о Второй мировой

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Нидерландов несколько человек задержали после попытки сорвать акцию памяти по жертвам Второй мировой войны, сообщил портал NU.nl.

    В Амстердаме шестеро пропалестинских активистов задержаны за попытку сорвать памятную акцию, передает ТАСС.

    Участники мероприятия, посвященного памяти жертв Второй мировой войны, прекратили молчание после выкриков «Свободу Палестине!». Как отметил представитель полиции, задержанные принесли флаг, напоминающий палестинский, и нарушали порядок.

    Двое из шестерых активистов находились в состоянии алкогольного опьянения. По оценке властей, на площади Дам собрались 16 тыс. человек.

    В этом году власти отказались от системы входных билетов, введенной годом ранее для контроля за массовыми протестами, и вход на мероприятие был свободным.

    К мемориалу жертв войны возложили венки король Виллем-Александер, королева Максима, премьер-министр Дик Схоф и родственники погибших.

    Ранее активист с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, был босым и с пораненными ногами.

    В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, на мероприятии собралось около 100 участников.

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    5 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Моди сообщил о визите представителя Индии на торжества в честь 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил участие официального представителя страны в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщили в Кремле.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кремля, Индия направит своего официального представителя на торжественные мероприятия в Москве в честь 80-летия Победы.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина и граждан России с предстоящей годовщиной Победы, отметив важность этой даты для народов обеих стран, и сообщил, что Индия пошлет представителя на торжественные мероприятия в Москве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

    Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве планировалось возглавить министру обороны Раджнатху Сингху.

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    5 мая 2025, 20:11 • Новости дня
    Актер Гогунский назвал свои любимые песни о Великой Отечественной войне
    Актер Гогунский назвал свои любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самые любимые песни о Великой Отечественной войне – «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная», рассказал газете ВЗГЛЯД российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский.

    «Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была "День Победы"», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

    В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

    «Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня "На безымянной высоте" со своими строчками "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как "Вставай, страна огромная". Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в Победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

    Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику, как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

    «Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500-700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню "Победа", которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

    Ранее в российской столице прошла церемония забора частиц Вечного огня от Могилы неизвестного солдата, их поместили в специальные лампы для доставки по России и за рубеж.

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    5 мая 2025, 13:10 • Новости дня
    Россия поблагодарила болгарских активистов за восстановление мемориала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство выразило благодарность болгарским активистам за восстановление памятника советским морякам и болгарским антифашистам.

    Российские дипломаты выразили благодарность болгарским активистам за восстановление военного мемориала в районе Варны, передает ТАСС. Речь идет о памятнике, посвященном болгарским антифашистам и советским морякам.

    В заявлении посольства отмечается, что патриотические силы Болгарии вернули на место надпись «Вечная память», очистили мемориальную плиту от краски и благоустроили территорию вокруг монумента. Дипломаты подчеркнули: «Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность подвигу предков».

    Российская сторона выразила глубокую признательность болгарским активистам и назвала их поступок достойным примером отношения к исторической памяти. В посольстве считают, что подобное отношение должно стать эталоном для всех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма против памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения этого мемориала. В России ранее допускали возможность перемещения советских памятников с территории Болгарии.

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    5 мая 2025, 07:46 • Новости дня
    Военный оркестр поздравил 100-летнего участника Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии годовщины Победы столичный военный оркестр и юнармейцы устроили праздничный мини-парад для столетнего ветерана Александра Николаева.

    Оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил в Подмосковье 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева с предстоящим юбилеем Победы, передает ТАСС. Мероприятие прошло у дома ветерана, в нем приняли участие юнармейцы и кадеты, которые совместно с военнослужащими провели мини-парад и выступили перед героем.

    Ветерану вручили памятные подарки, а также исполнили военные песни и стихи, завершив мероприятие торжественным маршем.

    Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В годы войны служил связистом и радистом, а после Победы продолжил военную службу уже в мирное время. За заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова и другими ведомственными и юбилейными наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади Петербурга разместили панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, а волонтеры движения «Волонтеры Победы» открыли «Стены памяти» в различных регионах России и за рубежом, при этом к 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам новую песню «Последний Ветеран», размышляя о значении памяти и подвига героев.

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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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