В ЛНР прошел форум к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме собрались представители молодежных организаций, юнармейцы и волонтеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил важность патриотического воспитания и роли движения «Юнармия», подчеркнув: «Ваша клятва – это не просто слова, а начало большого пути… Уверен, что вы будете достойными потомками своих дедов и прадедов».

Форум начался с митинга у монумента «Клятва», продолжился в музее «Молодая гвардия», где глава республики поделился личной историей своей семьи, сражавшейся и работавшей в годы Великой Отечественной войны. Пасечник подчеркнул, что именно передача подобных историй из поколения в поколение формирует непоколебимость и единство народа.

Участники форума приняли участие в тематических выставках, соревнованиях и мастер-классах, а также в церемонии награждения победителей образовательных конкурсов. В Алчевске прошла отдельная сессия, посвященная волонтерству, где обсуждали, как помощь ближнему стала чертой луганского характера. Завершился форум военно-патриотическим квестом «Стаханов 1941-1943», где школьники проявили знания истории города и сплоченность.

В рамках форума было представлено обновленное «Полотно мира» длиной 80 метров, символизирующее годы, прошедшие с Победы над фашистской Германией.