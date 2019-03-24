Тренера заподозрили в сексуальных контактах со школьницей

В Московской области тренера по боевым искусствам подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении 40-летнего индивидуального тренера по одному из боевых искусств возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности школьницы, сообщили в СУ СКР.

«Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина, с целью удовлетворения своего полового влечения, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, он проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

В феврале казанские СМИ сообщали, что с 2013 года педагог и тренер школьных команд по игре «Что? Где? Когда?» якобы домогается учениц, также происходили случаи сексуального насилия.

В начале 2017 года по сообщениям СМИ о насилии и сексуальных домогательствах в школе для одаренных детей «Лига школ» в Москве была начата доследственная проверка – утверждалось, что директор и замдиректора учебного заведения домогались учениц в течение более 20 лет, говорится о 20 пострадавших от этого учащихся школы.