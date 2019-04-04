На спектакль по пьесе Сенцова в Киеве никто не пришел

В Киеве показали спектакль «Номера» по пьесе режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, однако зрителей было крайне мало, и показ провалился – организаторы потеряли на этом около 2,2 тыс. долларов, сообщила продюсер Анна Паленчук.

«Когда будут выдавать премию «лузер года», подайте меня, пожалуйста. Вчера, делая показ «Номеров», спектакля по мотивам пьесы Олега Сенцова, мы попали на 60 тыс. гривен. Это постановка некоммерческая, сейчас без финансирования фондов, собрала меньше половины зала», – написала она в Facebook.

По ее словам, среди зрителей были в основном студенты и приглашенные гости актеров.

«И самое ужасное, что кроме потери денег, я поняла, что людям это не надо. Вот это страшно. И больно», – добавила Паленчук.

Спектакль был показан в Киеве 31 марта, однако не вызвал никакой реакции у украинских СМИ.

Украина требует освобождения Сенцова, считая его политическим заключенным. Однако в России подчеркивают, что он осужден за организацию терактов в Крыму, а не за политические взгляды.