Путин на заседании с СПЧ указал на правовой аспект дела Сенцова

Президент Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на правовой аспект дела гражданина Украины Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Член СПЧ Игорь Борисов рассказал, что во время закрытой части заседания СПЧ с президентом было озвучено предложение об освобождении Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии, передает РИА «Новости».

Путин выслушал предложение и напомнил, что нужно действовать в рамках законодательства.

«Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела. Что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию публично озвучивал», – сказал Песков.

Напомним, президент в 2016 году заявлял, что Сенцов осужден не за творчество, а за террористическую деятельность.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства в среду проведет встречу с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным и напомнил, что 12 декабря празднуется День Конституции.

«Очень будет представительное собрание по случаю праздника. Сегодня также будет встреча Путина с Зорькиным», – сказал он.

Ранее Песков анонсировал торжественный прием по случаю Дня Конституции, на котором президент встретится с судьями КС.