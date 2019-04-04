Президент Эстонии выступила против русского языка в школах

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что сохраняющаяся в стране двуязычная система школьного образования является угрозой для эстонского языка и культуры, а также для сплоченности общества.

Кальюлайд заявила, выступая в парламенте, что «бессрочное продолжение (функционирования) двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства», передает ТАСС.

Она добавила, что в Эстонии «один государственный язык», и важно, чтобы «им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ».

В регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, однако их число сокращается.

В русских школах страны обучаются свыше 20% школьников страны. На русском языке в них могут преподавать не более 40% предметов.

Ранее в Эстонии озвучили претензии к Тотальному диктанту по русскому языку.