Автомобиль сотрудника военной разведки Украины подорвали в Киеве

Автомобиль, взорвавшийся в ночь на четверг в Голосеевском районе Киева, принадлежал сотруднику военной разведки Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

Взорванный 4 апреля в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки. Пострадал не сам владелец авто, а подрывник, пишет «Украинская правда».

По предварительной информации, диверсант пытался установить взрывчатку, но она сработала раньше. Подрывник получил ранения и был доставлен в больницу.

В главном управлении разведки минобороны Украины сообщили, что владелец автомобиля не является их сотрудником. «О других управлениях – у нас еще есть внешняя разведка, силы специальных операций, пограничная разведка и так далее – я не могу говорить, потому что это не в моей компетенции», – приводит издание слова представителя ГУР минобороны Николая Красных.

Подрыв автомобиля произошел в ночь на четверг. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».