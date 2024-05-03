Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Ростех нарастил производство управляемых авиабомб
Госкорпорация «Ростех» наращивает производство авиабомб с управляемыми модулями планирования и коррекции в связи с высокой востребованностью, сообщил гендиректор Сергей Чемезов.
Как рассказал Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, специалисты госкорпорации ведут работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции, эти бомбы сегодня очень востребованы, передает ТАСС. Чемезов добавил, что наращивается производство авиабомб всех калибров.
По словам главы Ростеха, почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях госкорпорации.
Чемезов добавил, что объем производства и капитального ремонта танков на заводах Ростеха вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники – в три раза, выстрелов для танков и БПМ – почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии – в шесть раз, снарядов для РСЗО – в восемь раз, НУРС для тяжелых огнеметных систем – в три раза.
Ранее Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе.