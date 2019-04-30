НАСА перенесло срок запуска корабля Dragon к МКС

Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции отложен из-за проблем с электроснабжением станции, он состоится не раньше 3 мая, заявили в НАСА.

«Непосредственных опасений за экипаж и станцию нет. Команды работают над планом по замене вышедшего из строя элемента с помощью робототехники для того, чтобы полностью восстановить систему снабжения станции электроэнергией», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

Дополнительная информация будет сообщаться американским космическим агентством по мере поступления.

Ведомство подтвердило, что из-за неисправности системы электропитания запуск грузового корабля Dragon состоится не раньше 3 мая.

Ранее сообщалось о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС с 30 апреля на 1 мая. Позже стало известно, что запуск состоится 3 мая.

Добавим, что также был отложен запуск корабля Dragon-2 к МКС с экипажем – из-за аварии при испытаниях двигателей системы аварийного спасения космического судна.