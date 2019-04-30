Запуск корабля Dragon к МКС отложен из-за неполадок

Отправка на Международную космическую станцию (МКС) американского корабля Dragon перенесена с 1 на 3 мая из-за проблем с системой электропитания американского сегмента МКС.

Срок запуска ракеты с грузом для Международной космической станции переносится уже в третий раз.

«Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам НАСА дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания», – сказал РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что проблема возникла в системе электропитания американского сегмента МКС – отказал блок подключения электропитания, специалисты решают возникшую проблему. Экипажам ничего не угрожает, подчеркивают в НАСА.

При этом в Роскосмосе заявили, что поломка никак не сказалась на работе российского сегмента МКС.

«На американском сегменте МКС были зафиксированы некоторые проблемы с энергоснабжением. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС. Все системы работают штатно. Экипаж чувствует себя хорошо», – сказали в госкорпорации.

Ранее сообщалось о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС с 30 апреля на 1 мая. До этого запуск корабля Dragon-2 к МКС с экипажем был отложен из-за аварии при испытаниях двигателей системы аварийного спасения.

На борту МКС сейчас находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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