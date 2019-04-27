Запуск корабля Dragon к МКС перенесли

Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции перенесли с 30 апреля на 1 мая, сообщила компания SpaceX.

Изначально старт был запланирован на 26 апреля, его перенесли на 30 апреля по баллистическим условиям. Теперь компания сообщила, что запуск намечен на 1 мая, передает РИА «Новости».

Ранее запуск корабля Dragon-2 к МКС с экипажем был отложен из-за аварии при испытаниях двигателей системы аварийного спасения.