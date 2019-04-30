Тимошенко потребовала отставки назвавшего жителей Донбасса «мерзостью» министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Украины Андрея Реву, который назвал жителей Донбасса «мерзостью».

На днях министр социальной политики Рева в интервью Би-би-си назвал жителей так называемых «ЛДНР» «мерзостью», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли... Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности», – написала она на своей странице в Facebook

Также Тимошенко требует официальных извинений перед украинским народом. Она добавила, что если Украина хочет «вернуть Донбасс», нужно думать о живущих там людях.

Тимошенко подчеркнула, что именно подобные действия по расколу украинцев и привели к разгрому нынешней власти на президентских выборах.

«И вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не «оговорка», это преступление против украинского государства, за которое надо наказывать», – считает депутат.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».

В августе 2017 года Рева прославился заявлением о том, что чрезвычайно большие траты украинцев на питание связаны с тем, что они много едят.