Украинский министр назвал жителей Донбасса «мерзостью»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с провокационными заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».

В своем Facebook Рева попытался оправдаться за слово «мерзость», использованное в адрес жителей Донбасса и прозвучавшее в интервью Би-би-си. Он возмутился тем, что из длинного интервью журналисты взяли только одну фразу, «которую автор сюжета использовал в качестве иллюстрации якобы его личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории».

Украинский министр заявил, что его неправильно интерпретировали. Он подчеркнул, что тем украинским гражданам, которые «с оружием в руках воюют против собственной страны, убивают солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо».

«Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля», – добавил он.

Рева уточнил, что не считает негодяями тех, кто «сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации».

Украинский министр добавил, что власть «должна осуществлять дифференцированный подход к своим гражданам».

В августе 2017 года Рева прославился заявлением о том, что чрезвычайно большие траты украинцев на питание связаны с тем, что они много едят.