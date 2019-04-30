В России предсказали смерть ПАСЕ

«ПАСЕ превратится в совсем маргинальный клуб, эта организация просто умрет без России и некоторых других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он ответил главе ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, которая призвала поговорить о том, как вернуть в Совет Европы российскую делегацию.

Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов не удивился тому, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены отсутствием российской делегации и хотели бы начать переговоры о ее возвращении.

«Это очевидные вещи, которые знают все. А люди, которые действуют против возвращения российской делегации в ПАСЕ, сами разваливают европейский дом, лишь бы досадить русским», – считает Климов.

Политик подчеркнул, что без таких стран, как Россия, ПАСЕ превращается в маргинальную организацию, что очевидно «любому объективному наблюдателю».

«Мы же сказали, что вернемся в ПАСЕ, если этот общеевропейский институт будет соответствовать элементарным демократическим нормам, чтобы там не лишали права голоса за выражение собственной точки зрения и чтобы там не было диктата одной стороны, как закреплено в их регламенте. Поменяют регламент, и мы вернемся», – пояснил сенатор.

Климов добавил, что если Россия не вернется в ПАСЕ, то вслед за ней из этой организации может выйти Турция и «целый ряд других государств». «ПАСЕ превратится в совсем маргинальный клуб, эта организация просто умрет без России и некоторых других стран. Те, кто сегодня выступают против изменения регламента, они тем самым выступают за развал Совета Европы», – подытожил Андрей Климов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что отсутствие делегации России в этой организации «оказывает влияние на всех ее членов». Она также посетовала на то, что Россия прекратила выплачивать членские взносы на финансирование ПАСЕ.

«Я за то, чтобы сесть за стол переговоров и найти выход, приемлемый для всех», – заявила глава ПАСЕ.

После крымских событий в СЕ были наложены санкции на Россию, в ответ Москва воздерживается от выплат членских взносов. В итоге российская делегация была лишена права голоса. Недавно Россия назвала условие участия в июньской сессии ПАСЕ.