Глава ПАСЕ призвала к поиску «позитивного выхода» из конфликта с делегацией России

Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, находящаяся в Тбилиси, заявила, что отсутствие делегации России в этой организации «оказывает влияние на всех ее членов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью Общественному ТВ Грузии Паскье сказала, что ситуация в этой связи «кризисная, ответственная, проблематичная» и сообщила, что комитет министров и парламентская ассамблея «думают о поиске эффективного и позитивного выхода.

«Мы в ответе за всех проживающих на европейском континенте. Я за то, чтобы сесть за стол переговоров и найти выход, приемлемый для всех», – заявила глава ПАСЕ.

По словам Лилиан Мари Паскье, из-за отсутствия делегации России «не решаются многие вопросы, поэтому необходимо улучшить ситуацию, над чем идет работа».

«Пока это вызов. Такая данность отражается на всех странах. Считаем, что комитет министров и парламентская ассамблея должны лучше проводить мониторинг, чтобы понимать, что должно происходить, когда наш устав нарушает та или иная делегация, как примирить, как усадить ее за стол переговоров», – заявила она.

По ее словам, в ранее принятой резолюции уже было отмечено, что все страны – члены организации должны выполнять обязательства, в том числе финансовые.

«Сейчас идет разговор о системе санкций. Мы находимся в режиме диалога, диалог – это верный выбор», – заявила глава ПАСЕ.

После Крымских событий в СЕ были наложены санкции на Россию, в ответ Россия воздерживается от выплат членских взносов.

15 апреля Россия назвала условие участия в июньской сессии ПАСЕ.