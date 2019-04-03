Росстат объяснил данные о нехватке у трети россиян денег на покупку обуви

Росстат прокомментировал просьбу пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова объяснить данные статистического ведомства из исследования об уровне жизни и финансовом положении россиян за 2018 год, в котором, в частности, говорилось о неспособности трети российских семей покупать обувь по сезону.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в России. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полтора», – передает ТАСС слова представителя Росстата.

Ведомство отметило, что комплексное наблюдение условий жизни населения проводится с 2011 года, и за это время прошло четыре раунда исследований по всем регионам страны.

«Доклады, содержащие исчерпывающую информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата», – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что финансовое положение россиян относительно 2016 года улучшилось по целому ряду показателей, в том числе по возможности «оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года». Кроме того, число семей, которые с трудом «сводят концы с концами» при покупке самого необходимого, снизилось с 17,4% до 14,6%.

Так, число домохозяйств, которые ежегодно могут покупать две пары сезонной обуви каждому из членов семьи, выросло с 50,3% до 63,8%. Также увеличилось число семей, которые могут заменить пришедшую в негодность мебель – с 37,6% до 45,9%. Увеличилось и число домохозяйств, которые могут приглашать гостей на семейное торжество – с 70,5% до 74,2%.

Одновременно с 8% до 3% упало число должников по аренде и ипотеке, а число семей, которые каждый год могут проводить одну неделю отпуска вне дома, выросло с 43,2% до 50%.

Ранее Песков попросил объяснить данные статистического ведомства, согласно которым, в частности, у трети российских семей не хватает средств на покупку обуви по сезону.

Из этого исследования также следует, что минимальный месячный доход семьи, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, в среднем по России составляет 58,5 тыс. рублей.