Россияне назвали сумму для «сведения концов с концами»

Минимальный месячный доход семьи, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, в среднем по России составляет 58,5 тыс. рублей.

Росстат опросил 60 тыс. россиян, поинтересовавшись у них, какова минимальная сумма, необходимая их семье на месяц, передает ТАСС.

Жители городов отметили, что минимально необходимый доход должен быть на уровне 60,49 тыс. рублей, для жители сельской местности – 51,92 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, 14,6% из числа всех домохозяйств указали, что могут свести «концы с концами при покупке самого необходимого» с большими затруднениями. Только 0,3% ответили, что им «очень легко» делать необходимые покупки.

По данным Росстата, 12% из числа всех домохозяйств указали, что оплачивают аренду или ипотечный кредит по основному жилью, из них 9,4% россиян имеют задолженность по платежам из-за недостатка денежных средств.

97,8% опрошенных оплачивают жилищно-коммунальные услуги. При этом 6,5% россиян отметили, что имели задолженность по этим платежам один раз в год, а 7,8% – более двух раз за 2018 год.

Ранее Росстат зафиксировал, что уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года. Также были названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции.