Уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года

Численность жителей России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году была 18,9 млн человек (12,9% от всего населения), это ниже показателей 2015–2017 годов, но больше уровня 2014 года, когда за чертой бедности проживали 16,1 млн человек (11,2%), сообщает Росстат.

«Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 п.п. и составил 10% населения. Год к году наблюдается некоторое снижение бедности – на 0,3% п.п., до 12,9% населения», – передает комментарий Росстата РБК.

В четвертом квартале 2018 года уровень бедности равнялся 10% (14,7 млн человек). Отмечается, что обычно в конце года уровень бедности ниже, так как и прожиточный минимум тоже низкий из-за снижения стоимости потребительской корзины после уменьшения цен на фрукты и овощи осенью.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала РБК, что сокращение в 2018 году связано с тем, что это был электоральный год: власти провели индексацию зарплат для самых низкооплачиваемых работников.



Напомним, 2018 год стал уже пятым годом снижения реальных доходов граждан, в текущем году этот процесс продолжился: в январе показатель сократился на 1,3%. Росстат с февраля приостановил публикацию ежемесячной статистики по доходам, в ведомстве решили изменить методологию расчета денежных доходов граждан, действующую с 1996 года (с поправками 2014 года).

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.