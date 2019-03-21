Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

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21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
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На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
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            Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

            21 марта 2019, 11:53

            Текст: Алина Назарова

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            Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании в четверг приняли правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

            Согласно закону, теперь в России будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

            Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году», передает РИА «Новости».

            Инициатива была разработана для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства, и внесена правительством.

            Ко второму чтению законопроекта депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

            «Поправка наших коллег была поддержана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», – сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

            Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.


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