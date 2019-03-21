Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании в четверг приняли правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Согласно закону, теперь в России будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году», передает РИА «Новости».

Инициатива была разработана для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства, и внесена правительством.

Ко второму чтению законопроекта депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

«Поправка наших коллег была поддержана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», – сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.