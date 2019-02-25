Малообеспеченным пенсионерам собрались доплачивать сверх прожиточного минимума

В России разработан проект закона, согласно которому малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», – передает ТАСС текст законопроекта.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.