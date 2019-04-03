Посол Германии приехал на открытие подмосковного завода Mercedes на BMW

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич прибыл на открытие предприятия Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области на автомобиле BMW – главном конкуренте Mercedes.

На кадрах, которые публикует издание Life, видно, как делегация посольства ФРГ выходит из припаркованной у входа машины представительского класса BMW 7 Series.

Ранее сообщалось, что на торжественную церемонию открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье президент Владимир Путин прибыл на российском автомобиле Aurus проекта «Кортеж», хотя ранее ездил на Mercedes. Президент посмотрел процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и оставил автограф на автомобиле этой модели.