Путин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-Benz

Президент Владимир Путин в ходе посещения нового завода Daimler в Московской области посмотрел процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и оставил автограф на автомобиле этой модели.

Глава государства принимает участие в официальной церемонии открытия первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz, который был построен на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».

В ходе посещения завода Путин осмотрел конвейерную линию, которая смонтирована по принципу полностью гибкой сборки с применением технологии уровня «Индустрия 4.0». Это позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ на одной линии.

Главе государства также показали небольшую презентацию о заводе и возможностях производства. После этого президенту провели экскурсию - продемонстрировали кузовной цех, где проходят сварочные работы, монтажную линию, где идет непосредственно сборка автомобилей, в том числе рабочее пространство, где нижняя ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом – рабочие называют этот процесс «свадьба».

Также президент посмотрел на тестовый участок, где происходит контроль качества и испытание готовых автомобилей. В ходе осмотра он кратко пообщался с несколькими работниками завода.

В конце осмотра Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.

Немецкий автоконцерн Daimler в июне 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), подписанным в феврале того же года. CПИК гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта, действует положение о «неухудшении условий», что обеспечивает стабильность ведения бизнеса.

Проектная мощность завода – 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов.

Док конца года завод должен начать локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. В целом концерн инвестирует в производственную площадку около 16 млрд рублей (свыше 250 млн евро).

За производство будет отвечать вновь созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» под руководством Акселя Бензе. Как сообщал ранее глава «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея, выпускаемые на заводе машины компания с текущего года сможет поставлять и для нужд госсектора.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.