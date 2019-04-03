Путин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-Benz

Взгляд
3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
Перейти а раздел…

Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
Перейти а раздел…

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Алексей Булдаков
            Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский проливШтаб Зеленского выдвинул ряд требований к ПорошенкоПутин приехал на завод Mercedes-Benz на российском «Аурусе»Разработчики сказали, в чем Ил-112В превосходит украинский Ан-26
            Киллер зарезал работницу «Московского долголетия»Грузия испугалась приостановки безвизового режима с ЕвропойВласти Украины полностью запретили авиасообщение с РоссиейОхлобыстин объяснил, почему не обиделся на «идиотов» от Зеленского
            Многодетную россиянку отдали под суд за организацию изнасилования, пыток и убийстваВ ЛНР раскрыли обстоятельства гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Путин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-BenzАхеджакова вступилась за оскорбившего россиян Панина

            Главная тема


            Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

            «новая холодная война»


            Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

            расширенные границы


            В ООН признали часть территории Арктики продолжением континентального шельфа России

            «аккуратная декоммунизация»


            Познер сказал, где надо похоронить Ленина

            Видео

            «эффект кобры»


            Зачем государство превращает сборы в налоги

            повышение ставок


            Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

            «Балканский рубеж»


            Британия выступила за цензуру для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            конфликт на украине


            Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Путин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-Benz

            3 апреля 2019, 14:40

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Президент Владимир Путин в ходе посещения нового завода Daimler в Московской области посмотрел процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и оставил автограф на автомобиле этой модели.

            Глава государства принимает участие в официальной церемонии открытия первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz, который был построен на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».

            В ходе посещения завода Путин осмотрел конвейерную линию, которая смонтирована по принципу полностью гибкой сборки с применением технологии уровня «Индустрия 4.0». Это позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ на одной линии.

            Главе государства также показали небольшую презентацию о заводе и возможностях производства. После этого президенту провели экскурсию - продемонстрировали кузовной цех, где проходят сварочные работы, монтажную линию, где идет непосредственно сборка автомобилей, в том числе рабочее пространство, где нижняя ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом – рабочие называют этот процесс «свадьба».

            Также президент посмотрел на тестовый участок, где происходит контроль качества и испытание готовых автомобилей. В ходе осмотра он кратко пообщался с несколькими работниками завода.

            В конце осмотра Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.

            Немецкий автоконцерн Daimler в июне 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), подписанным в феврале того же года. CПИК гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта, действует положение о «неухудшении условий», что обеспечивает стабильность ведения бизнеса.

            Проектная мощность завода – 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов.

            Док конца года завод должен начать локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. В целом концерн инвестирует в производственную площадку около 16 млрд рублей (свыше 250 млн евро).

            За производство будет отвечать вновь созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» под руководством Акселя Бензе. Как сообщал ранее глава «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея, выпускаемые на заводе машины компания с текущего года сможет поставлять и для нужд госсектора.

            Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............